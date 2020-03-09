Пермяков приглашают на бесплатные тренировки по футболу и скандинавской ходьбе
На сайте городской администрации появилась информация, что до 20 марта для учащихся школ и колледжей проводятся занятия по футболу и физкультуре на спортивных площадках по адресам: ул. Архитектора Свиязева, 28б, ул. Карпинского, 75, ул. Сивкова, 3а (спортивные площадки МКУ «Городской культурно-спортивный комплекс»), проспект Декабристов, 35а (школа №3). Людей старшего возраста ждут на занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе в парке культуры и отдыха «Балатово».
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