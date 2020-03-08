В Перми приостановлена деятельность кафе "Уральские посикунчики"
В ходе проверки выявлены нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Вега-Инвест» были направлены в Мотовилихинский районный суд. Согласно его постановлению от 17.02.2020г ООО «Вега-Инвест» признано виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП, назначено наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 60 суток.
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