В Перми прошёл благотворительный лыжный забег

Сегодня на лыжной базе «Динамо» прошел первый благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня». Организаторы мероприятия - благотворительный фонд Альберта Демченко, трехкратного призера Олимпийских игр по санному спорту и министерство физической культуры и спорта Пермского края, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.«Олимпийская лыжня» - благотворительное мероприятие, которое реализуется с целью развития массового лыжного спорта в Пермском крае, пропаганды здорового образа жизни и Олимпийского движения, приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Все средства, вырученные в результате проведения, направляются на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития.​На старт вышло более 600 человек из 5 регионов и 33 городов. Профессионалы, любители и корпоративные команды пробежали 4 дистанции: 1, 3, 5 и 10 км. Вместе с участниками на старт вышли и олимпийцы Прикамья.Глава региона вручил благодарственные письма пермским спортсменам-саночникам, которые провели один из самых успешных сезонов, и их тренерам. Дмитрий Махонин: «Это здорово, что «Олимпийская лыжня» собрала и взрослых, и детей, и участников Олимпиад, и совсем начинающих любителей лыжных гонок. Хочу поблагодарить Альберта Демченко, который своим примером заряжает нас на новые подвиги и достижения.​ ​ Вдвойне хотел поблагодарить всех, кто сегодня выходит на старт, - вас объединяет не только любовь к спорту, но и желание помочь тем, кто нуждается в поддержке».На мероприятии были организованы полевая кухня, конкурсы и розыгрыши, анимационная и праздничная программы. Все желающие смогли сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах. Каждому участнику зимнего старта на финише была вручена медаль.