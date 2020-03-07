Чехлы для смартфонов: особенности выбора и успешной покупки

Долговечность смартфона зависит не только от его технических характеристик, но и от бережности эксплуатации. И для обеспечения второй составляющей просто необходим качественный чехол. Производители выпускают аксессуары просто в колоссальном разнообразии моделей, и каждая из них достойна внимания покупателей.

Выбираем чехол для смартфона – определяющие критерии

Изучая ассортимент чехлов для смартфонов в каталоге магазина https://all-cases.ru/, каждый потенциальный покупатель должен четко понимать предназначение выбираемого аксессуара. При этом необходимо руководствоваться следующими параметрами:

- уровень интенсивности использования гаджета;

- стиль жизни;

- имеющийся бюджет.

Последний показатель важен, но он не может быть определяющим. Дело в том, что дешевые чехлы обладают минимальными защитными опциями. Поэтому они не способны сохранить гаджет в момент падения, и для владельца этот факт будет означать очень серьезные затраты на покупку уже нового смартфона.

Ассортимент аксессуаров – ожидания и реальность

Если бюджет покупки чехла для смартфона крайне ограничен, то в каталоге магазина стоит обратить внимание на бамперы. Доступные по цене эти аксессуары выпускаются в различных цветовых вариациях и пользуются заслуженной популярностью. Но нужно учитывать: при падении бампер не гарантирует сохранения целостности смартфона, поскольку защищает только его боковые стороны.



Еще один недорогой вариант – силиконовые, пластиковые или стеклянные накладки на заднюю крышку телефона. Покупателей они привлекают просто колоссальным разнообразием предлагаемых дизайнов и оттенков. Среди недочетов аксессуаров: непродолжительный срок службы и ограниченные защитные функции.



Для покупателей, которые в приоритет ставят защиту смартфона, идеально подойдут противоударные чехлы-кейсы. Они полностью исключают повреждение гаджета в случае падения, и могут отлично служить своему владельцу годами. Но есть и нюансы: кейсы придают смартфонам излишнюю громоздкость и практически полностью скрывают их фирменный дизайн.



Более «щадящей» вариацией кейсов считаются чехлы-книжки. Для их производства бренды в основном используют качественную кожу за счет чего смартфоны имеют стильный, презентабельный внешний вид. Служат аксессуары очень долго, но к подобному чехлу нужно приспособиться, привыкнуть.