В Перми наградили финалистов конкурса по выбору названия для транспортной карты

В тройку победителей вошли: Евгений Пасынков, с названием «Парма». За него проголосовало 172 человека. Ольга Добровлялина предложила вариант «Едем с медведем», предпочтение этому названию отдали 435 человек. Абсолютным победителем стал вариант «Малахит» Сергея Тютикова, набрав 474 голоса. Он получил главный приз от департамента транспорта администрации Перми - безлимитный проездной на квартал. Голосование проходило на портале «Управляем вместе» в несколько этапов. В последний вошли 15 наиболее интересных и благозвучных вариантов. Среди них: «Транзитка», «Медвежонок», «Выручайка», «ПяТак». Ну, а новое название «Малахит» на зеленой карте появится уже в апреле.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "В ближайшее время нами будет заказана новая партия карт уже с данным наименованием, с немного видоизмененным дизайном. Я думаю, в течение апреля эта партия карт поступит в продажу".