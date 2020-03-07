На "Пермских моторах" выбрали королеву красоты

Как одинаково комфортно чувствовать себя на сцене и в заводской спецодежде, и в вечернем платье, знают, пожалуй, только участницы конкурса «Королева «Пермских моторов», где девушки показывали свои творческие таланты. Готовиться к мероприятию начали за несколько месяцев, во внерабочее время. Всего в этом году в конкурсе принимали участие 18 красавиц, каждой надо удивить жюри – сначала в интервью с вопросами без подготовки, а потом и в оригинальном жанре. И здесь у каждой свой талант. Победительницей стала Евгения Авдеева, начальник сектора цехового планирования.Евгения Авдеева, победительница конкурса «Королева Пермских моторов»: "Я всегда думала, что все девочки на конкурсе очень хорошие, очень талантливые, у всех есть шанс на успех. Шла, просто чтобы поучаствовать, попробовать себя. Я всегда такая позитивная и ко мне всегда все позитивно относятся."На заводе Евгения – начальник сектора цехового планирования, на сцене – уже королева. Впрочем, после прохождения всех испытаний награды сегодня достойна каждая участница.Ольга Красавина, директор по персоналу АО «ОДК-Пермские моторы»: "Очень было приятно наблюдать, как девочки из работниц, из обычных, привычных становятся королевами. Мы понимаем, что на самом деле все сотрудницы «Пермских моторов» - королевы."