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В деле о падении ледяной глыбы на пермяка сменилось семь следователей
В интервью нашей программе год назад председатель местного ТСЖ заявил о том, что поможет семье с лечением. Сегодня мы снова связались с Андреем Волгаревым.
Андрей Волгарев, председатель ТСЖ «Куйбышева, 51»: - Ждал, что ко мне кто-то выйдет. Или адвокат их, или сам пострадавший. - А вы сами почему к ним не вышли? - Я не знаю. Несчастный случай, я считаю так.Уголовное дело возбудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Неумышленное нанесение тяжкого вреда здоровью». Как говорит Владислав, сменилось семь следователей, а результатов нет. Владислав Смоляков, пострадавший: "Я хочу добиться, чтобы всё было по закону. Я не могу даже доказать, кто виноват в том, что со мной такое произошло. Это могло произойти хоть с кем — не дай бог, ребёнок, женщина. Первые месяца у меня отказывали ноги, начинали ходить и снова отказывали. Бывают боли сильные, затруднённое дыхание."
Адвокат Александр Антипов, который сталкивался с подобными делами, считает, что оснований для затягивания расследования нет.
Александр Антипов, адвокат: "Поскольку в каждой организации есть чёткий перечень документов, где определено, кто несёт ответственность за очистку крыши."Сейчас к рассмотрению дела привлечён уже восьмой следователь, появилась надежда на какие-то подвижки, — через несколько дней потерпевший встретится с прокурором края Андреем Юмшановым.
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