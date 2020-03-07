В деле о падении ледяной глыбы на пермяка сменилось семь следователей

Больше года в Перми тянется дело о падении ледяной глыбы на человека с крыши жилого дома, находящегося в управлении ТСЖ. Зоны ответственности разделены, но виновный так и не найден. Год назад прогулка под крышей дома №51 по улице Куйбышева обернулась для Владислава Смолякова переломом трёх нервных отростков позвоночника, ушибом таза и внутренних органов, повреждением мениска. Владислав направлялся в спортивный магазин со своей невестой. Увидев летящую наледь, он вытолкнул девушку вперёд и, возможно, спас ей жизнь. Мужчина и сам пытался пробежать вперёд, но в этот момент глыба упала ему на спину. Молодого человека буквально отбросило, он ударился головой о бетонный борт. Получить такой удар рискуют и сегодняшние пешеходы: здесь очень скользко, гололёд, хоть и вперемешку с песком.В интервью нашей программе год назад председатель местного ТСЖ заявил о том, что поможет семье с лечением. Сегодня мы снова связались с Андреем Волгаревым.Андрей Волгарев, председатель ТСЖ «Куйбышева, 51»: - Ждал, что ко мне кто-то выйдет. Или адвокат их, или сам пострадавший. - А вы сами почему к ним не вышли? - Я не знаю. Несчастный случай, я считаю так.Уголовное дело возбудили по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Неумышленное нанесение тяжкого вреда здоровью». Как говорит Владислав, сменилось семь следователей, а результатов нет. Владислав Смоляков, пострадавший: "Я хочу добиться, чтобы всё было по закону. Я не могу даже доказать, кто виноват в том, что со мной такое произошло. Это могло произойти хоть с кем — не дай бог, ребёнок, женщина. Первые месяца у меня отказывали ноги, начинали ходить и снова отказывали. Бывают боли сильные, затруднённое дыхание."Адвокат Александр Антипов, который сталкивался с подобными делами, считает, что оснований для затягивания расследования нет.Александр Антипов, адвокат: "Поскольку в каждой организации есть чёткий перечень документов, где определено, кто несёт ответственность за очистку крыши."Сейчас к рассмотрению дела привлечён уже восьмой следователь, появилась надежда на какие-то подвижки, — через несколько дней потерпевший встретится с прокурором края Андреем Юмшановым.