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Студенты фармакадемии покупали себе экзамены и зачёты
По информации издания, речь идёт о профессоре Людмиле Чекрышкиной, которая проработала в учебном заведении 40 лет, 28 из них – в качестве заведующего кафедрой «Фармацевтическая химия».Правоохранительные органы вынесли ректору ПГФА Алексею Турышеву представление. Людмила Чекрышкина в академии больше не работает, но уволена она или временно отстранена от должности пока не известно. В отношении двенадцати студентов, подозреваемых в даче взятки, также ведется следствие.
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