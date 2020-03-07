Студенты фармакадемии покупали себе экзамены и зачёты

В пермской фармакадемии 12 студентов шестого курса были отчислены из ВУЗа по факту дачи взятки одному из преподавателей учреждения. Сумма денежного вознаграждения была от 7 до 20 тысяч рублей, - пишет "КП-Пермь".По информации издания, речь идёт о профессоре Людмиле Чекрышкиной, которая проработала в учебном заведении 40 лет, 28 из них – в качестве заведующего кафедрой «Фармацевтическая химия».Правоохранительные органы вынесли ректору ПГФА Алексею Турышеву представление. Людмила Чекрышкина в академии больше не работает, но уволена она или временно отстранена от должности пока не известно. В отношении двенадцати студентов, подозреваемых в даче взятки, также ведется следствие.