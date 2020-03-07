Глава Прикамья поздравил женщин-ветеранов

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Ольгу Яковлевну знают и уважают в Голованово, об этом нам рассказали в местном общественном центре. Недавно были у бабушки в гостях, поздравляли со столетием, написали об этом статью в своей группе в интернете.
Галина Попова, директор общественного центра «Голованово»: "Здорово, что в нашем микрорайоне Голованово живёт такой легендарный человек! Мы всегда поздравляем, отмечаем такие праздники и юбилеи."
А впереди снова красные дни календаря - восьмого марта соберётся вся семья - приедут внуки и правнуки. Точно так же на девятое мая, чтобы вместе посмотреть по телевизору Парад Победы и поздравить бабушку и прабабушку с праздником и юбилейной наградой.
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