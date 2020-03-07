Глава Прикамья поздравил женщин-ветеранов

Поздравления сразу с двумя наступающими праздниками вчера получили женщины войны. Глава региона Дмитрий Махонин навестил Ольгу Яковлевну Ефимову, ветерана Великой Отечественной, которой не так давно исполнилось 100 лет. Он вручил труженице тыла медаль к 75-летию Победы.Дмитрий Махонин: "Хотел бы не просто вас поздравить с наступающим юбилеем Победы, но и поздравить вас с 8 Марта, которое вот-вот наступит. Большого вам здоровья и долгих лет".Ольгу Яковлевну знают и уважают в Голованово, об этом нам рассказали в местном общественном центре. Недавно были у бабушки в гостях, поздравляли со столетием, написали об этом статью в своей группе в интернете.Галина Попова, директор общественного центра «Голованово»: "Здорово, что в нашем микрорайоне Голованово живёт такой легендарный человек! Мы всегда поздравляем, отмечаем такие праздники и юбилеи."А впереди снова красные дни календаря - восьмого марта соберётся вся семья - приедут внуки и правнуки. Точно так же на девятое мая, чтобы вместе посмотреть по телевизору Парад Победы и поздравить бабушку и прабабушку с праздником и юбилейной наградой.