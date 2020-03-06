В Перми девушка поймана на закладке наркотиков

17-летняя жительница Перми обвиняется в совершении 9 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В конце декабря 2019 года девушка была задержана на территории Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ходе досмотра при ней было обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере, которое было расфасовано и приготовлено для «закладок». По ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.