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Дмитрий Махонин поздравил самых активных дам Перми
Дмитрий Махонин: «У вас у всех, помимо хлопот семейных, помимо рабочих моментов, есть большая общественная нагрузка. Это втройне тяжело. Я, правда, вами удивляюсь и поражаюсь, как вам все удается. Потому что за вашей спиной большие проблематики. Вам большое спасибо, что вы не просто у нас есть, но вы еще и помощники большие, я вам очень за это благодарен».
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