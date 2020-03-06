Дмитрий Махонин поздравил самых активных дам Перми

Мужчины по всему Прикамью сегодня поздравляют своих коллег женщин с приближающимся 8 Марта. Глава региона Дмитрий Махонин за предпраздничным столом уже пообщался с самыми активными дамами Перми. Это женщины-лидеры, работающие в разных общественных организациях, в политике, в сфере образования и культуры.Дмитрий Махонин: «У вас у всех, помимо хлопот семейных, помимо рабочих моментов, есть большая общественная нагрузка. Это втройне тяжело. Я, правда, вами удивляюсь и поражаюсь, как вам все удается. Потому что за вашей спиной большие проблематики. Вам большое спасибо, что вы не просто у нас есть, но вы еще и помощники большие, я вам очень за это благодарен».