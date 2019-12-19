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← Поставщики тепла подвели итоги года и наметили планы на будущее

В Новый год – без долгов

По уже сложившейся традиции, в преддверии наступающих новогодних праздников, налоговые органы Пермского края проводят акцию «В Новый год – без долгов».

Управление ФНС России по Пермскому краю (далее – Управление) напоминает, что 2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год, в том числе налога на имущество, земельного, транспортного налогов и НДФЛ. Физические лица, не оплатившие налоги в установленный срок – с 3 декабря 2019 года перешли в разряд должников. Ежедневно на неуплаченную сумму налога начисляются пени с учетом ставки рефинансирования.

Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2018 год жителям Пермского края составляет 4,2 млрд рублей.

По состоянию на 12 декабря 2019 года, неуплаченная сумма имущественных налогов, начисленных за 2018 год, составляет 1,2 млрд рублей.

Для сравнения, в прошлом году по имущественным налогам за 2017 год начислено 4 млрд рублей, и по состоянию на 14 декабря 2018 года задолженность составляла 1,3 млрд рублей.

Уклонение от уплаты налогов влечет за собой меры принудительного взыскания. В этом случае к сумме пеней добавится госпошлина и 7% исполнительских сборов. В ближайшее время в адрес неплательщиков будут направлены требования об уплате налогов. Кроме того, в отношении должников будет принят весь комплекс мер принудительного взыскания: направление материалов в суд, ограничение права выезда за границу, ограничение права распоряжаться имуществом, списание денежных средств со счетов в банках, арест имущества и дальнейшая его реализация.

Управление напоминает индивидуальным предпринимателям о ежегодной уплате страховых взносов на пенсионное и обязательное медицинское страхование. Страховые взносы уплачиваются независимо от осуществления предпринимательской деятельности и дохода. Размер страховых взносов в 2019 году составляет 36 238 рублей. Срок уплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей истекает 31 декабря.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login), «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/index.html) или через банковские терминалы и отделения Почты России.

Таким образом, во избежание возникновения проблемных ситуаций и неожиданных визитов судебных приставов и налоговиков, Управление настоятельно рекомендует заплатить налоги!

Метки: Власть, Деньги

Опубликовано: 19.12.2019 в 17:56 в рубрике - Новости T7-inform

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← Поставщики тепла подвели итоги года и наметили планы на будущее

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