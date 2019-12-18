Поставщики тепла подвели итоги года и наметили планы на будущее. На видеоконференции гендиректор группы "Т Плюс" Андрей Вагнер отвечал на вопросы региональных журналистов. Пермяков, в частности, интересовала возможность перехода на новую модель рынка тепла по методу "альткотельной". Топ-менеджер ответил, что данную инициативу активно обсуждают с руководством края. Энергетики рассчитывают, что такой шаг обеспечит до 2,4 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в отрасль.

Для Пермского филиала "Т Плюс" ключевым проектом уходящего года стало переключение нагрузки на новейшую Пермскую ТЭЦ-9 с ТЭЦ-6, введённой в эксплуатацию в далёком 1942-м году.

Антон Трифонов, директор Пермского филиала "Т Плюс":

- Микрорайон Крохалева, микрорайон Владимирский и Липовая работают тоже от пермской ТЭЦ-9. Для этого была запущена модернизированная тепломагистраль от ТЭЦ -9 в сторону микрорайона Крохалева и запущена модернизированная насосная №1. 02:32

Работает компания и на улучшение собираемости платежей. Прямые договоры с жителями позволили поднять собираемость до 98%. К тем, кто платить не хочет, приходят вместе с судебными приставами. У злостных неплательщиков конфисковали транспортные средства, бытовую технику и прочее имущество. Для дисциплинированных же клиентов Т Плюс и ЭнергосбыТ Плюс организуют специальные акции.

Алексей Комаров, директор по продажам Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс":

- Для добросовестных плательщиков, мы каждый год проводим поощрительные акции в декабре месяце - это "В новый год без долгов". Если, жители оплачивают в декабре квитанции за декабрь, ноябрь- автоматически их освободят от оплаты штрафных санкций, в виде пени. И, кроме того, мы их включаем в розыгрыш призов от компании.



