Выгодные новогодние предложения от Фольксваген

Предновогодняя пора – время подумать о покупке удобного и комфортного автотранспорта, который на зимних дорогах будет чувствовать себя уверенно. В салоне «Экскурс-Автомобили» на Парковом жителям города и края готовы предложить вариант, подходящий как для работы, так и для поездки за город всей семьей или большой компанией.

Декабрь даёт покупателям возможность приобрести автомобиль по очень выгодной цене. Так, в автосалоне на сегмент коммерческого транспорта сейчас действуют специальные предложения. Речь идёт о модели Volkswagen Multivan, история которого насчитывает уже более 65 лет, что подтверждает доверие потребителя к бренду и качество от производителя.