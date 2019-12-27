Выгодные новогодние предложения от Фольксваген
Предновогодняя пора – время подумать о покупке удобного и комфортного автотранспорта, который на зимних дорогах будет чувствовать себя уверенно. В салоне «Экскурс-Автомобили» на Парковом жителям города и края готовы предложить вариант, подходящий как для работы, так и для поездки за город всей семьей или большой компанией.
Декабрь даёт покупателям возможность приобрести автомобиль по очень выгодной цене. Так, в автосалоне на сегмент коммерческого транспорта сейчас действуют специальные предложения. Речь идёт о модели Volkswagen Multivan, история которого насчитывает уже более 65 лет, что подтверждает доверие потребителя к бренду и качество от производителя.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Новый год – без долгов
Поставщики тепла подвели итоги года и наметили планы на будущее
Пермь. Город возможностей. Выпуск 8
В Перми стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе «Погода. Теплые кварталы»
МакХэппи День Макдональдс. К благотворительной акции присоединились в Перми
Функционал видеонаблюдения Ростелекома наглядно
Пользователям интернета представили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Определиться с заменой ЕНВД необходимо уже сейчас!
Пермяки сдавали ГТО на баскетбольном матче Парма-ЦСК
Пермь. Город возможностей. Выпуск 7
Добавить комментарий: