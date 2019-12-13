МакХэппи День Макдональдс. К благотворительной акции присоединились в Перми
Купив один картофель фри можно сделать доброе дело. компания «Макдоналдс» проводит масштабную благотворительную акцию «МакХэппи День», направленную на помощь детям. Рубль с каждой проданной порции картофеля будет отправлен на проекты благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда».
«Дом Роналда Макдоналда» - это дом вдали от дома для семей, чьи дети проходят длительное лечение в мед. учреждениях. Проект направлен на создание комфортных условий, что бы дети могли не расставаться с родственниками на время лечения.
С момента основания в России Благотворительный фонд оказал помощь более 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Акция проходит уже 17 год. А за 29 лет работы в России компания «Макдоналдс» передала более 800 миллионов рублей на благотворительные цели. Девиз этого благотворительного праздника предельно прост - помочь может каждый.
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