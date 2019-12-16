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В Перми стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе «Погода. Теплые кварталы»

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В Перми стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе "Погода. Теплые кварталы". Квадратные метры здесь возводятся по скандинавской концепции. И в архитектуре, и в содержании. Что это такое?

Старт продаж квартир в новом доме на Сапфирной, 12 оказался символичным - гостям презентации застройки микрорайона "Погода. Тёплые кварталы" предложили сменить обувь на мягкие тапочки. В поисках стильного уюта в офис застройщика "Девелопмент-Юг" пришла и Евгения.

"Погода. Тёплые кварталы" - это 40 гектаров застройки и 390 тысяч квадратных метров современного жилья в Мотовилихе. Проектирование выполнено по финской концепции.

Как заявляет застройщик, дворы для людей, а не для машин, но это не значит, что оставить автомобиль будет негде. Большие парковки предусмотрены за периметром. А возле самих подъездов - детские площадки и рекреационные зоны"

Из концептуального двора жители будут попадать в стильные подъезды с дизайнерскими холлами. О планировках квартир рассказал архитектор Алексей Соловьёв. По его мнению, главное отличие от других предложений на рынке, что здесь нет бросовых квадратных метров в виде длинных коридоров. Также нет стояков и лишних труб, все коммуникации вынесены в места общего пользования и скрыты. Таким образом, все квадратные метры в квартире становятся полезными.

Алексей Соловьёв, архитектор (г. Санкт-Петербург):

- Одна из важнейших психологических фишек это проекта - мы вырастим новое культурное поколение. Дети, которые с детства будут видеть красивое благоустройство, зелень и цветы, они вырастут добрее и лучше, чем мы.

В соседнем Спортивном микрорайоне "Ива" застройщиком уже построен детский сад, завершается строительство многофункциональной поликлиники. Вскоре в "Погоде" появится современная школа со стадионом и еще один детский сад.

Алексей Востриков, вице-президент корпорации "Девелопмент-Юг", генеральный директор "Ива-Девелопмент":

- Мы предусмотрели, чтобы дети-школьники, они сами добирались - в пешеходной доступности находится школа. Если детский сад - проводили и поехали на работу. Наш микрорайон уникальный для Перми, соцобъекты просто прекрасные - приезжайте-посмотрите - у нас замечательный район.

Такая доступность школ и детских садов, и концепция проекта стали определяющими для Евгении.

Евгения Кулакова:

- Я выбрала трёхкомнатную квартиру в принципе, и, как выяснилось, очень удачно я попала на акцию и кухня будет в подарок.

Первые "Теплые кварталы" застройщик обещает сдать с опережением, уже в 2020 году.

Метки: в Перми, Экономика

Опубликовано: 16.12.2019 в 22:36 в рубрике - Новости T7-inform

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