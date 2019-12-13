Функционал видеонаблюдения Ростелекома наглядно

Крепкие замки, конечно, могут сделать жилище безопаснее. Но они не покажут вам картинку в реальном времени, в отличие от камер наружного наблюдения.

С камерами видеонаблюдения всегда можно посмотреть, кто выходит из дома или кто заходит в дом. Даже если это настоящий зимний волшебник. В преддверии Нового года все ждут чуда и, конечно, Деда Мороза. Сегодня главный зимний волшебник направляется в гости к Екатерине и её сыну. В доме, где они живут, совсем недавно установили камеры видео наблюдения от компании «Ростелеком».

Сергей Сергеев, председатель ТСЖ:

- Для того чтобы иметь возможность контролировать и придомовую территорию, и вход в подъезд, и контролировать, кто приходит и когда приходит.

Как нежелательных гостей, так и долгожданных. Малыши Макар и Лиза Деда Мороза ждали с самого утра и постоянно просили у мамы посмотреть в телевизор на телефоне. И вот, наконец, он появился.

В отличие от детей мама Екатерина использует функционал камер наружного наблюдения от компании «Ростелеком» намного шире.

Екатерина Сенилова:

- Мы уезжали надолго, оставляли машину под камерами, когда есть доступ к интернету, я могла посмотреть и ночью, и днём, всё ли там в порядке.

При желании каждый жилец может ещё установить себе камеры для внутреннего наблюдения.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала «Ростелеком»:

- Они более компактные, изящные, маленькие, работают по Wi-Fi. В квартире не будет лишних проводов. С помощью этих камер удобно будет наблюдать за детьми, которые остались дома одни.

А ещё они снабжены инфракрасным излучением и прекрасно видят в темноте. Кроме того, камеры внутреннего и наружного наблюдения можно завести в одно мобильное приложение. И подключить оповещения, если вдруг в пределах их видимости появится злоумышленник или как сегодня Дед Мороз.