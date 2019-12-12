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Определиться с заменой ЕНВД необходимо уже сейчас!

В связи с отменой с 1 января 2020 года единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) на территории г. Перми (и большинстве территорий Пермского края) налогоплательщикам предстоит выбрать для себя иной режим налогообложения.

Те, налогоплательщики, которые не перейдет на иные режимы в установленный срок – автоматически переходят на общую систему налогообложения.

По состоянию на 01.10.2019 на территории Пермского края в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) зарегистрировано 3405 юридических лиц и 26601 индивидуальных предпринимателей.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены альтернативные ЕНВД системы налогообложения - это общая система, патентная система налогообложения (далее – ПСН), упрощенная система налогообложения (далее – УСН).

ПСН предусмотрена только для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП).

Чтобы получить патент и начать его применять с 1 января 2020 года необходимо не позднее 17 декабря 2019 года ИП подать заявление по месту осуществления деятельности, т.е. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Заявление можно подать лично, направить по почте, через «Личный кабинет налогоплательщика».

Патент выдадут уже в течение 5 рабочих дней.

Для перехода на УСН с 1 января 2020 года организации и ИП должны подать уведомление по установленной форме в налоговый орган не позднее 31 декабря 2019 года. Уведомление можно подать лично, почтой или через «Личный кабинет налогоплательщика».

Обращаем внимание, что по окончании текущего года (не позднее 15 января 2020 года) налогоплательщикам ЕНВД необходимо представить в любой налоговый орган заявление о прекращении деятельности по ЕНВД.

Получить подробную информацию о системах налогообложения, их преимуществах и условиях применения на определенных территориях можно в налоговых органах Пермского края, филиалах МФЦ или на портале «Налоговый навигатор» по ссылкеwww.permkrai.ru/tax

УФНС по Пермскому краю

Метки: Власть, Деньги

Опубликовано: 12.12.2019 в 12:54 в рубрике - Новости T7-inform

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