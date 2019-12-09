Пермяки сдавали ГТО на баскетбольном матче Парма-ЦСК

Впервые за долгое время в Молоте нет свободных мест. Все 6500 билетов были раскуплены в считанные дни. Пермяки пришли поддержать свою баскетбольную команду в матче с лидером Евролиги.

Окрылённые такой поддержкой болельщиков Парма повела в первой четверти 15.17.

В перерывах между играми на играх баскетбольной команды зрителям некогда скучать. Здесь всегда много интерактивных площадок. На одной из них можно было попробовать свои силы в сдаче ГТО, к слову сказать сами игроки почти все обладатели золотых значков.

Потренироваться перед настоящей сдачей ГТО, как раз можно было в перерывах между играми. Зрители могли прыгнуть в длину, покачать пресс и даже пострелять.

На сегодняшний день в Регионе более восьмидесяти тысяч человек, кто уже узнал уровень своих спортивных возможностей. За период внедрения Комплекса ГТО выдано более 30 тысяч знаков отличия различной номинации: бронзовых, серебряных золотых.

Для того, чтобы сдать нормативы необходимо пройти регистрацию в системе на сайте gto.ru и получить идентификационный номер (УИН), обратиться в центр тестирования по месту жительства и выполнить нормативы, соответствующие вашей возрастной ступени. Ну а баскетбольная игра закончилась в пользу ЦСК, правда пермяки сражались до последнего и проиграли с небольшим разрывом 89:70