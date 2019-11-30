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Умный дом бережет имущество от воров и сам отключает «забытые» электроприборы

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Безопасность в своей квартире или частном доме может обеспечить система «Умный дом». В Перми сегодня презентовали ее новые возможности. Как работают датчики движения и обычная розетка?

Лёгким движением руки, но уже по экрану мобильного телефона можно регулировать интенсивность освещения умной лампочки или отключить все приборы, которые питаются от электричества.

Помимо инновационной розетки система «Умный дом» от «Ростелекома» включает в себя различные датчики. Одни срабатывают на открывание или закрывание окон, а другие на движение. Уведомление о том, что в квартире кто-то есть, приходит практически сразу на мобильный телефон.

Вы незамедлительно узнаете, что какое-то движение происходит у вас в доме, а если есть камеры в HD-качестве, то вы сможете и посмотреть, кто ходит по вашей квартире - ваши родственники или же злоумышленники, и сразу же вызвать полицию.

Есть в «Умном доме» и такой датчик, который сообщит своему хозяину, о протечке воды, причиной этого могут быть соседи сверху. Здесь быстрая реакция может уберечь вас от капитального ремонта или короткого замыкания. Но это ещё не всё. В большей квартире или своём доме может понадобиться и такая система оповещения.

Система «Умный дом» подразумевает еще один датчик. Если вдруг у вас на кухне в вашем отсутствии или присутствии что-то задымилось, система сработает молниеносно.

Систему «Умный дом» можно устанавливать поэтапно, в зависимости от своих потребностей и возможностей. Начать, например, с датчика движения, а закончить камерами высокого разращения, которые покажут картинку как внутри, так и снаружи квартиры или частного дома.

Метки: Наука и техника, в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 30.11.2019 в 11:29 в рубрике - Новости T7-inform

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