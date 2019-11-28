Четыре жителя Пермского края прошли квалификацию на Паралимпиаду в Токио
Сразу четыре воспитанника краевой спортшколы Паралимпийского резерва завоевали медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дубаи.
Из-за недопуска россияне пропустили Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро и многие стратегически важные старты. За это время по многим позициям намеждународной арене вперёд выдвинулись азиатские спортсмены, - рассказывают пермяки. Евгений Торсунов - обладатель мирового рекорда по прыжкам в длину, взял золото и на этот раз. Спустя неделю, в Перми все мысли уже о следующем старте.
Олимпиада и последующая за ней паралимпиада 2020 года пройдут в японском Токио. Кроме четырех путёвок паралегкоатлетов, квота есть у паратхэквандиста Влада Кричфолучшего. Ну, и держим в уме Андрея Порошина, спринтера, у него, так-же есть все шансы отобраться.
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