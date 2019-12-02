Водители с 1 декабря обязаны переобуться в зимнюю резину

С 1 декабря все водители обязаны переобуть свои автомобили в зимнюю резину. Этого требует новый техрегламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Эксплуатация летних шин в зимние месяцы запрещена. Шипованная резина или так называемые всесезонные «липучки»- должны быть установлены на всех четырех колесах транспортного средства. Правда, штрафовать за неисполнение регламента инспекторы ГИБДД не будут, такого постановления нет, но вправе сделать устное предупреждение. А еще юристы страховых компаний, скорее всего, будут выступать за то, чтобы виновным в ДТП признавали того, кто зимой ездит на летних покрышках. Что касается административных наказаний, то правоведы уверены – они не за горами. Так как ответственность еще не предусмотрена, у водителей будет время, чтобы привыкнуть к правилам, приобрести зимнюю резину и не попасть под введенные штрафы. А то, что штрафы будут, будет следующим шагом, иначе такое введение правил было бы фикцией, и не имело бы реальных результатов.