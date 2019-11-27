DG HOME идеи для подарков

В Пермском крае пользователям сети представили бренд DG HOME - Интернет магазин предметов интерьера для ценителей изящного. Здесь настоящий рай для перфекционистов. Производители и авторы, собранные на сайте уделяют внимание мельчайшим деталям, а качество товаров отвечает самым взыскательным требованиям. Товары премиального уровня составляют основную часть каталога магазина.

Среди своих одноклассников магазин DG HOME отличается комплексным подходом к реализации интерьерных решений, дизайнеры коллекций такие например ГАРДА ДЕКОР прорабатывают все стилистические элементы интерьера от столовой посуды, керамических ваз и предметов мебели до штор и освещения. Особым спросом пользуются посуда ГАРДА ДЕКОР этого бренда, самого разного функционального назначения. И даже если покупатель познакомившись с продукцией одного из дизайнеров, не найдет для себя какого то важного элемента для создания уюта в своем доме, магазин DG HOME предоставляет услугу индивидуального заказа предметов интерьера в рамках представленных коллекций.

Приобретая посуду в DG Home вы можете быть уверены в том, что ваш столовый сервиз будет выглядеть так, как он представлен в фотографиях на сайте. Линии рисунка, тон, формы, материал - все эти детали выполнены мастерами тщательно и на высочайшем уровне. Изысканный стиль тарелок и чашек с богатым рисунком подчеркнет однотонная льняная скатерть из каталога магазина DG Home. А гости по достоинству оценят ваш вкус.

Свою продукцию здесь представляют более сотни известных авторов и художников со всего мира, в том числе из России и стран ближнего зарубежья. Как и всегда, богатый ассортимент позволяет все, что душе угодно.

Каталог авторов, брендов, товаров магазина включает в себя практически известные стили и направления дизайнерских решений для жилых и офисных помещений, ресторанов и кафе.

В преддверии новогодних праздников DG HOME создал собственный каталог подарков для друзей и родных различной направленности и разных ценовых категорий. Это товары таких категорий как освещение, текстиль, декор,посуда, зеркала.

Обратившись к сотрудникам магазина, пользователь сайта может получить консультацию по подбору товаров для создания завершенных стилистических композиций. А блог магазина содержит множество практических советов по воплощению ваших идей. Доставить выбранный товар своевременно до дверей заказчика поможет развитая система логистики магазина. Политика DG HOME позволяет вернуть не подошедший вам товар.







