О правах ребенка в Пермском крае
20 ноября во всем мире отметили тридцатилетие Конвенции о правах ребенка. Международные обязательства, предусмотренные документом, по защите прав детей приняли на себя все страны мира, кроме США и Сомали. Светлана Денисова, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае рассказала том, как реализуются положения Конвенции в Прикамье, о свое работе, о мерах принимаемых по обращениям в защиту детей.
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