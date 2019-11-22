О правах ребенка в Пермском крае

20 ноября во всем мире отметили тридцатилетие Конвенции о правах ребенка. Международные обязательства, предусмотренные документом, по защите прав детей приняли на себя все страны мира, кроме США и Сомали. Светлана Денисова, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае рассказала том, как реализуются положения Конвенции в Прикамье, о свое работе, о мерах принимаемых по обращениям в защиту детей.