Почетный нефтяник России Николай Кобяков. Интервью.
Почетный нефтяник Российской Федерации Николай Кобяков. Интервью в студии программы "Лики Времени" на телеканале ""Россия 24".Рассказ об истории и современном состоянии нефтяной отрасли Прикамья в студии программы "Лики Времени" на телеканале ""Россия 24".
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