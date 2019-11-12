Почетный нефтяник России Николай Кобяков. Интервью.

Почетный нефтяник Российской Федерации Николай Кобяков. Интервью в студии программы "Лики Времени" на телеканале ""Россия 24".Рассказ об истории и современном состоянии нефтяной отрасли Прикамья в студии программы "Лики Времени" на телеканале ""Россия 24".