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Чем хорош Зеленый день Сбербанка.

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Сбербанк грандиозными скидками и щедрыми предложениями, порой выходящими даже за пределы привычных банковских услуг, начал сегодня отмечать свой 178-й день рождения. Акция "Зеленый день" продлится и завтра.

Отдых Елизавета Бердникова планировала давно, на семейном совете приняли решение брать потребительский кредит. Как меняются процентные ставки, девушка периодически отслеживала, но такого снижения еще не видела.

Елизавета Бердникова:

- Не ожидала, если честно, что попаду именно в «Зеленый день» и получу под такой процент низкий. Также предложили, что я могу бесплатно смотреть фильмы на ОККО и также сходить в «Практическую магию» и получить существенную скидку на товары.

Самый выгодный день в году – «Зеленый день». Именно так называют в Сбербанке свой 178-й день рождения. Привлекательных предложений немало. В этом году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Мария Чугайнова, руководитель офиса ПАО Сбербанк в Перми:

- Проходит закрытая распродажа на маркетплейсе «БЕРУ». Где клиенты могут приобрести товары повседневного спроса, одежду, украшения, все, что клиент пожелает.

А еще отличные скидки на покупку квартир от 611 застройщиков, страхование за полцены, возврат до 100% бонусов «Спасибо» за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности

Приятно порадуются и автомобилисты. В эти дни они смогут оплатить свои штрафы через приложение «Сбербанк онлайн» без комиссии.

Привлекательные предложения ожидают и в сферах развлечений, спорте, здоровье, красоте, образовании и не только. Приятно удивит клиентов и «Эко система» банка.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

- Благодаря «Сбербанку» можно не только банковскими продуктами воспользоваться, но и заказать такси, доставку еды, приобрести товары и заказать их доставку домой, можно воспользоваться услугами телемедицины и сотовой связи.

Обо всех предложениях более подробно можно узнать на сайте sberbank.ru во вкладке «Зеленый день». Частные клиенты могут воспользоваться ими по 12 ноября включительно, а корпоративные – по 17. Ну, а Елизавета уже изучила все скидки и готовится отправиться приобретать все то, что будет необходимо в отпуске.

Метки: Деньги, Экономика, В России

Опубликовано: 11.11.2019 в 22:05 в рубрике - Новости T7-inform

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