Бизнес в «облаках»
Интервью в программе "Гость студии" на телеканале "Россия-24" директора по развитию пермского филиала ПАО "Ростелеком" Евгения Белозерова на тему о современных методах оптимизации бизнес-процессов с помощью облачных сервисов компании и сети Интернет
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Почетный нефтяник России Николай Кобяков. Интервью.
Чем хорош Зеленый день Сбербанка.
Специализированные кабинеты раннего выявления онкозаболеваний открываются в Прикамье
Плохая кредитная история не препятствие
Криптокабины упростят получение загранпаспорта
Павел Миков о политических репрессиях
Пермь. Город возможностей
На манеже Пермского цирка заработают водопады и фонтаны?
Как выбрать зимнюю резину для авто?
Выставка инструментов для настоящих мужчин
Добавить комментарий: