Бизнес в «облаках»

Интервью в программе "Гость студии" на телеканале "Россия-24" директора по развитию пермского филиала ПАО "Ростелеком" Евгения Белозерова на тему о современных методах оптимизации бизнес-процессов с помощью облачных сервисов компании и сети Интернет