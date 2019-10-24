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На манеже Пермского цирка заработают водопады и фонтаны?

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В Пермь сегодня доставили единственный в России комплект перевозных фонтанов и водопадов. В ближайшее время специалисты смонтируют их в гигантском бассейне, основой для которого станет манеж Пермского цирка. В субботу здесь состоится премьера уникального шоу воды, огня и света. Есть мнение, что на сегодня оно одно из лучших в стране. Кстати, рекордно большой бархатный занавес, что весит полтонны и сшит специально для шоу на Мосфильме - уже висит. Световое оборудование тоже.

Единственное в России перевозное фонтанное оборудование позволяет нам сделать ни на что не похожий фонтан в цирке. Под самый купол бьет более 500 струй. Подсвеченный множеством лучей самого нового оборудования, под звуки уникальной музыки, написанной именно для этого шоу.

Но какой же цирк без животных. И эти артисты тоже уже прибыли в Пермь. Ждут генеральной репетиции макаки, капуцины, попугаи и южно-африканский дикобраз. Повторю, премьера шоу состоится уже в эту субботу, 26 октября. Кстати, детям в возрасте до 5 лет, билет покупать не надо.


Метки: Культура, в Перми, Общество

Опубликовано: 24.10.2019 в 00:35 в рубрике - Новости T7-inform

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