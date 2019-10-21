Как выбрать зимнюю резину для авто?

Для обеспечения безопасности на дороге и лучшего сцепления с дорожным полотном необходимо на зимний период менять автомобильные покрышки. Качественная зимняя резина должна обеспечивать маневренность и надежное управление автомобилем на обледенелых и заснеженных дорогах. На покупке покрышек не стоит экономить и выбирать продукцию проверенных и надежных производителей, внимательно изучив маркировку.

Как подобрать зимнюю резину для автомобиля?

При выборе зимней резины для транспортного средства следует обращать внимание на следующие технические и эксплуатационные характеристики, а именно:

стоимость и бренд;

модель авто;

ширина, высота и диаметр покрышек;

тип ТС (легковые, грузовые авто или микроавтобусы);

индекс скорости и нагрузки;

омологация.

Зимние шины отличаются от летних не только стоимостью, но и типом рисунка, качеством резины и другими эксплуатационными свойствами. Шины могут быть с шипами и без них, а при выборе следует ознакомиться с характеристиками и особенностями эксплуатации.

Для передвижения по заснеженным дорогам за городом лучше подбирать шипованные покрышки, они обеспечивают лучшее сцепление с полотном. Для езды по асфальтированному городскому покрытию подходят нешипованные или фрикционные шины, которые еще называют «липучки». По всем вопросам можно обратиться к профессиональным консультантам интернет-магазина.

Отличительные особенности зимней резины

Интернет магазин шин и дисков предлагает большой выбор покрышек по выгодным расценкам и от надежных производителей. Производители сегодня предлагают универсальные модели шин с особым рисунком, которые оптимально подходят для передвижения по городу и бездорожью.

Для производства зимних шин используется специальная резина, которая даже при низких температурах не теряет эластичности. Качественная резина для зимы мягкая, что достигается добавлением каучука, который отличается морозостойкостью и прочностью.

Наличие продольных и поперечных прорезей обеспечивает хороший водоотвод, избавляя от эффекта аквапланирования. Для зимы лучше выбирать шины со штампованными дисками, а для летнего периода с литыми.

К главным особенностям зимних покрышек относятся высокие качественные характеристики, прочность и износостойкость, применение высококачественной резины с особым составом и рисунком протектора, а также эластичность и долговечность. По сравнению с летними шинами зимние более эластичные и мягкие, изготавливаются из специальной резины и обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

Правильно подобранные автомобильные покрышки обеспечивают безопасность и надежное управление, снижая вероятность ДТП на дороге. В зависимости от погодных условий и микроклимата необходимо подбирать соответствующие покрышки (шипованные, нешипованные, внедорожные). Главным отличием между разными видами резины является рисунок протектора и целевое назначение.