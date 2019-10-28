Пермь – город возможностей. Телепрограмма о быте инвалидов, рассказ о людях, которые несмотря на тяжелые недуги не опускают руки, активны, полноценно участвуют в общественной жизни, борются за свои права, занимаются спортом, помогают другим. Здесь работа общественных организаций, властей и много частных историй о преодолении.



