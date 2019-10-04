Ярмарка верхней одежды «Ермак» открывает новые магазины в Прикамье

Верхняя одежда достойного качества и демократичным ценам под торговой маркой «Ермак» пермякам уже знакома и хорошо себя зарекомендовала по передвижным ярмаркам. Теперь в Перми открылся фирменный магазин.

Удобство в эксплуатации и уходе - отличительная особенность современной верхней одежды. Синтепон, тинсулейт, искуственная верблюжья шерсть - отвечают за сохранность тепла. Прочная фурнитура и подклад- за износостойкость. Каждому из критериев отвечают куртки и пуховики, представленные в новом магазине. Ходить, выбирать и примерять одежду можно долго и с удовольствием.

Соблазняют пермяков разукрасить серые осенние будни в яркие цвета стенды в женских и мужских залах. Настоятельно рекомендуют заглянуть сюда и молодых людей. Обещают подобрать современную модель по демократичной цене.

Представленная в магазине одежда - фабричного качества. От производителей и цены. Почти оптовые. Куртки от 2500 рублей. В таком- же ценовом диапазоне -тёплые зимние пальто. Пуховики, утеплённые куртки от 3500 рублей. Сориентироваться в ассортименте на площади в тысячу квадратных метров помогут доброжелательные продавцы -консультанты. Они подберут и нужный размер. - Он широчайший от 42 до 70-го.

Новые магазины верхней одежды под брендом Ермак готовы предложить свой богатый ассортимент в двух районах Перми- Индустриальноми и Ленинском. Изучить ассортимент, примерить и выбрать обновку на осень и зиму можно с 10 утра до 7 часов вечера по адресам: Мира, 71 (ост. Леонова) и Ленина, 80 (ост. Драмтеатр).