Об электронных трудовых книжках

Пенсионный фонд России сообщил официально о том, что планируется принятие ряда федеральных законов, согласно которым с 1 января 2020 года вносятся изменения в следующие законодательные акты:

- в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде),

-в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 №27-ФЗ,

- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных сведений.

С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. Согласно проекту изменений в законодательные акты предполагается, что страхователь будет представлять о каждом работающем у него застрахованном лице, находящемся с ним в трудовых отношениях, сведения о трудовой деятельности, предусмотренные с 1 января 2020 года - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем;

А начиная с 1 января 2021 года - ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, а в случаях приема на работу и увольнения работника страхователь будет представлять сведения о трудовой деятельности данного работника не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения) или иного документа, являющегося основанием для оформления трудовых отношений.

В связи с введением электронных трудовых книжек работодатели в течение 2020 года осуществляют мероприятия по реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации, включающие:

Подготовку, принятие или изменение локальных нормативных актов;

внесение изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

обеспечение технической готовности к передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации;

уведомление работников в письменной форме об изменениях трудового законодательства, связанных с формированием и ведением сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника на ведение работодателем трудовой книжки на бумажном носителе по заявлению работника и о том, что в случае непредставления такого заявления до 1 января 2021 года ведение трудовой книжки на бумажном носителе прекращается и она будет выдана ему на руки.

2.Работодатель обязан вести трудовые книжки на бумажном носителе на работников, которые до 1 января 2021 года подадут об этом работодателю письменное заявление. Иным работникам работодатель выдает трудовые книжки и освобождается от ответственности за их хранение.

3. Ведение сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, осуществляется в электронном виде и трудовая книжка на указанных работников не оформляется.

Работодатель будет обязан предоставить работнику (за исключением случаев, когда в отношении работника ведется трудовая книжка по старому образцу) сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в форме электронного документа):

-в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;

-при увольнении - в день прекращения трудового договора.

Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России, многофункциональный центр Госуслуг (МФЦ), а также сведения электронной трудовой книжки можно будет получить на портале Госуслуг.

Работодателям, использующим для подготовки отчетности ПФР собственные кадровые программы, необходимо заблаговременно позаботиться и внести соответствующие обновления в программы, взяв формат нового документа на официальном интернет-сайте ПФР.

Пенсионный Фонд Российской Федерации совместно с рядом крупных провайдеров и страхователей проводит пилотный проект по приему новой формы отчетности.

Более подробная информация представлена на официальном интернет-сайте ПФР http://www.pfrf.ru