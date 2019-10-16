Главсеребро. Сереброника показала как сегодня создаются шедевры ювелирного искусства
"Жемчужные друзья" и "Магниты счастья". В Перми сегодня презентовали новые ювелирные коллекции. Произошло это в день рождения самого большого магазина "Сереброника", где есть еще и собственное производство. О том как сегодня создаются шедевры ювелирного искусства в видеоматериале нашего корреспондента
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