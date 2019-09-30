Жители Прикамья за год скачивают более 10 млн. фильмов
«Ростелеком» подсчитал, сколько интернет-трафика используют уральцы. Цифры получились колоссальными. 2019 год уже стал рекордным по количеству потребленного трафика, как мобильного, так и домашнего интернета. Показатели выросли практически в полтора раза.
В сентябре «Ростелеком» зарегистрировал новый рекорд по объему потреблению трафика в секунду времени. Пик пришелся на промежуток с 21 до 22 часов. Объем трафика на Урале практически достиг 7 терабайт за одну секунду. Количество использованного за это время интернета равно примерно 5 тысячам скачанных фильмов, либо полутора миллионам прослушанных песен.
Потребление интернета настолько плотно вошло в жизнь пермяков, что по объемам трафика можно легко проследить распорядок дня среднестатистического пользователя глобальной сети. Мониторинг показывает, что просыпаться жители региона начинают около 6 часов – утро начинается с социальных сетей и постепенно переходит в просмотр электронной почты и браузинг на рабочем месте. К вечеру трафик растет рекордными темпами, пик пользования приходится на промежуток с 6 до 10 часов вечера. В это время пермяки не только смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, но и активно скачивают контент и садятся за компьютерные игры.
Спать жители Перми и Пермской области ложатся ближе к 23 часам. В это время уже каждый пятый пользователь «Ростелекома» просмотру веб-страниц предпочитает просмотр снов. К часу ночи глобальную сеть покидают уже больше 65% пользователей. Однако потребление трафика не прекращается ни на секунду – в сети даже глубокой ночью находятся геймеры, любители сериалов и стримов.
Всего, за одни сутки пермяки потребляют больше 900 терабайт информации. В месяц это примерно 28 петабайт или около 2 миллионов эпизодов «Игры престолов» в формате 4К. А трафика, использованного за год в Пермском крае, хватило бы для скачивания 10 миллионов фильмов в ультравысоком разрешении.
Все это стало возможным благодаря тому, что «Ростелеком», начиная с 2014 года, активно ведет в Прикамье строительство новых оптоволоконных линий связи и модернизацию технического оборудования. И сегодня более 80 процентов населения региона имеют доступ к высокоскоростному интернету.
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