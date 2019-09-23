Zнак качества! Детский технопарк Кванториум «Фотоника»
В Перми работает для обучения инженерно-техническим профессиям будущего открыли образовательный центр.Здесь юные программисты, инженеры и дизайнеры учатся строить высокотехнологичные вещи
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В Перми работает для обучения инженерно-техническим профессиям будущего открыли образовательный центр.Здесь юные программисты, инженеры и дизайнеры учатся строить высокотехнологичные вещи
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Zнак качества! Детский технопарк Кванториум «Фотоника»
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