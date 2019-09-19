Wink делает доступным просмотр телеканалов в формате 4K
Ростелеком знакомит пермяков с Интернет-приложением Wink, которое можно называть телевизором в кармане.
Приложение Wink можно скачать на любое мобильное устройство из App Store или Google Play. Оно также доступно на телевизорах Smart TV.В одном приложении и прямой эфир любимых ТВ каналов, фильмы и сериалы без рекламы - в цифровом, HD-качестве. А теперь еще и 4 канала в формате 4K (Ultra HD). С такой картинкой точно не пропустите ни одного важного спортивного момента, а функция стоп-кадра и перемотки позволит почувствовать себя профессиональным судьей.
К одному аккаунту можно подключить до 5 устройств.Wink - отличная находка для тех, кто часто ездит в командировки и в пути не хочет впустую тратить свое время. Где есть интернет фильмы и сериалы можно смотреть онлайн, если сети нет - кинокартины можно просто скачать или взять на прокат на 48 часов. Главное определиться с выбором - через Wink доступны 200 каналов, более 3000 фильмов и сериалов.
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