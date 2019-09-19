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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.09.2019

Wink делает доступным просмотр телеканалов в формате 4K

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Ростелеком знакомит пермяков с Интернет-приложением Wink, которое можно называть телевизором в кармане.

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Метки: Наука и техника, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 19.09.2019 в 17:12 в рубрике - Новости T7-inform

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