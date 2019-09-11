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Двери из ПВХ сделают ваше жилище более уютным
Люди, которые стремятся сделать свое жилище более уютным, часто задумываются над способами радикально преобразить образ своего дома.
Большинство наших сограждан по устоявшейся традиции относятся к жилищу как к крепости: толстые стены, массивные конструктивны элементы, мощные железные двери, все это мило среднестатистическому собственнику квадратных метром. Под влиянием веяний, пришедших к нам из за рубежа, строительные технологии меняются в сторону легких, быстровозводимых конструкций. В моде открытые пространства, заполненные естественным уличным светом.
Для достижения этого эффекта многие прибегают к увеличению площади окон, замены дверей на стеклянные. Даже в стандартной многоэтажке, поставив в гостиной вместо обычной двери на балкон дверь из ПВХ со сплошным остеклением можно на четверть, а то и вдвое увеличить поток уличного света в комнате. Это зрительно увеличивает пространство, делает восприятие жилища более комфортным. Да и с санитарной точки зрения инсоляция жилья – неоспоримое благо.
Домовладельцам есть из чего выбирать, двери из ПВХ изготавливаются практически по тем же технологиям, что и окна, но в силу размера конструкции, элементы крепления и механизмы двери должны быть более прочными. Дверь может быть изготовлена под индивидуальные особенности помещения и запросы заказчика: распашная, сдвижная и т.д.
Оценивая, например, ассортимент, предложение и качество одного из производителей данной продукции, можно с уверенностью сказать, что современные технологии достигли такого уровня, что дверь из ПВХ, хоть и уступает настоящим железным дверям, но функционально может превосходить по уровню защищенности, скажем, деревянные двери или дешевые, якобы «железные», двери, которые массовым потоком поступают к нам из КНР. При этом двери из ПВХ обладают преимуществом в дополнительном свете, легкости ремонта, регулировки и монтажа.
При выборе двери необходимо определить для себя каким будет дверной профиль, замок (однозапорный или многозапорный), какой порог будет необходим – алюминиевый, порог-рама либо без порога, знать размеры двери, и уже после этого только определяться с дизайном и материалами. Будет ли это стеклопакет, нужна ли тонировка, или это будет "глухая" дверь.
По материалам сайта: https://inokna.by
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