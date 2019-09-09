На специальной ярмарке Ивановского текстиля может не хватить рук, чтобы унести все покупки









В павильоне возле "Пермской ярмарки" открылась обновленная выставка-продажа Ивановского текстиля. Теперь акцент сделан на осень и предстоящую зиму. Много теплых вещей.

У покупателей в буквальном смысле не хватает рук для того, чтобы донести весь товар, который понравился, до кассы.

О качестве Ивановского текстиля знают далеко за его пределами, поскольку уже более двух веков здесь развивается текстильное производство. Оригинальные дизайнерские решения, мягкая цветовая гамма и натуральные материалы - за это покупатели и выбирают продукцию из города невест.

В этот раз Ивановские производители привезли к нам в город богатый ассортимент, в особенности - постельного белья и домашнего текстиля. Новинка осени - подушки из латекса собственного производства.

Сабина Чумакова, продавец-консультант на ярмарке Ивановский текстиль:

- Когда вы поворачиваетесь, они повторяют ваши движения, а потом выравниваются, плюс гранулы охлаждающего геля они поддерживают оптимальный баланс температуры. То есть когда вы спите, вы полностью отдыхаете.

Помимо нужных вещей, здесь ещё есть забавные подушки, которые раскроют характер хозяина дома. Для тех, кто любит животных, есть оригинальные мягкие подушки, ну а тем, кто предпочитает в интерьере шик, подойдут подушки с пайетками, на которых даже можно рисовать.

На ярмарке также представлен текстиль от 40 лучших отечественных производителей. Халаты, пижамы, шорты и майки, и утеплённые домашние костюмы. Есть утеплённые платья, достаточный выбор халатов, огромный ассортимент размеров, достаточно различных расцветок на любой вкус. Сейчас ярмарка готовится к зимнему сезону, поэтому на летнюю коллекцию требуйте скидку.

Ярмарка Ивановского текстиля работает ежедневно до 29 сентября в павильоне возле Пермской ярмарки на шоссе Космонавтов, 59.







