Мед диких пчел оказался наиболее востребованным товаром пасеки «Монастырская»
Самым популярным оказался мед диких пчел. Такой вывод сегодня озвучили на ярмарке пасеки "Монастырская". Как всегда, сюда привезли самые разные сорта целебного лакомства. Некоторые, вместе с покупателями попробовали наши корреспонденты.
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