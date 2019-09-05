Въезд в Пермь по ул. Героев Хасана встал в гигантской пробке
В Перми на улице Героев Хасана в районе Липовой горы по-прежнему наблюдаются затруднения в движении транспорта в обе стороны. Границы пробок показывает онлайн сервис Яндекса. Напомним, сегодня ночью строители начали на участке масштабные работы по реконструкции. Проезжая часть сузилась до двух встречных полос. Для многих это оказалось неожиданностью. Весь день здесь стояла гигантская пробка. Глава Перми обрушился с критикой на руководство МКУ "Пермблагоустройство" и дал распоряжение ситуацию исправить. Пока каких-то особых изменений на дороге не заметно. Завтра лучше все-таки объехать Липовую гору стороной. В "Пермблагоустройство" заявили, что 10 октября закроют Героев Хасана полностью минимум на полтора месяца на участке от Хлебозаводской до торгового центра "Шоколад" включительно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Запуск тепла в Прикамье начнется раньше обычного
Ярмарка верхней одежды «Ермак» снова в Перми
Найти потерянный телефон помогут в Теле2
Киберпреступность – новые вызовы цифровой эры
В честь Медового Спаса в пермском ДК ВОС открылась специальная выставка сладкого и полезного
Врачи утверждают, что осенью статистка заболеваний суставов резко возрастает
Скорость без проводов
Чайная ложечку мёда для домашней аптеки
О современных стандартах телекоммуникационных услуг
«Горд Кужим» сельхозпроизводитель Прикамья
Добавить комментарий: