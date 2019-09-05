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← Запуск тепла в Прикамье начнется раньше обычного

Въезд в Пермь по ул. Героев Хасана встал в гигантской пробке

В Перми на улице Героев Хасана в районе Липовой горы по-прежнему наблюдаются затруднения в движении транспорта в обе стороны. Границы пробок показывает онлайн сервис Яндекса. Напомним, сегодня ночью строители начали на участке масштабные работы по реконструкции. Проезжая часть сузилась до двух встречных полос. Для многих это оказалось неожиданностью. Весь день здесь стояла гигантская пробка. Глава Перми обрушился с критикой на руководство МКУ "Пермблагоустройство" и дал распоряжение ситуацию исправить. Пока каких-то особых изменений на дороге не заметно. Завтра лучше все-таки объехать Липовую гору стороной. В "Пермблагоустройство" заявили, что 10 октября закроют Героев Хасана полностью минимум на полтора месяца на участке от Хлебозаводской до торгового центра "Шоколад" включительно.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.09.2019 в 19:08 в рубрике - Новости T7-inform

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