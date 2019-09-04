Запуск тепла в Прикамье начнется раньше обычного

Запуск тепла в жилые дома Перми начнется раньше, чем обычно. По поручению главы Перми начало запуска тепла в учреждения социальной сферы назначено на 5 сентября, в жилые дома – на 9 сентября.

Ранний запуск тепла связан с необходимостью просушить и прогреть помещения после дождливого и холодного лета. Кроме того, подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей.

В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.

Департаменту ЖКХ, администрациям районов, ресурсоснабжающим и теплоснабжающим организациям поручено быть готовыми к запуску отопления в указанные сроки. Отметим, что в Перми ежегодно необходимую подготовку проходят 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.