Запуск тепла в Прикамье начнется раньше обычного
Запуск тепла в жилые дома Перми начнется раньше, чем обычно. По поручению главы Перми начало запуска тепла в учреждения социальной сферы назначено на 5 сентября, в жилые дома – на 9 сентября.
Ранний запуск тепла связан с необходимостью просушить и прогреть помещения после дождливого и холодного лета. Кроме того, подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей.
В среднем, заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.
Департаменту ЖКХ, администрациям районов, ресурсоснабжающим и теплоснабжающим организациям поручено быть готовыми к запуску отопления в указанные сроки. Отметим, что в Перми ежегодно необходимую подготовку проходят 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.
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