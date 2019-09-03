Ярмарка верхней одежды «Ермак» снова в Перми

Совершать покупки в приятной компании - верное средство улучшить настроение. За модными стёганными осенними пальто и куртками пермяки приходят на Ярмарку верхней одежды «Ермак».

Тренды этого года очень практичны в носке – это удлинённые модели А-силуэта - плащи и парки.

Присматриваться, мерить и выбирать можно долго. В Пермь привезли более 5000 моделей новой осенне-зимней коллекции. Среди моделей для юных и солидных - найдутся варианты спортивные, классические, и даже авангардные.

Бодрое настроение в новом сезоне помогут создать огненно-красный, королевский синий, канареечный. То-же буйство цвета в мужской коллекции. Среди разнообразия моделей каждый подберёт что-нибудь для себя. Доброжелательные продавцы-консультанты всегда готовы помочь с выбором размера. - Он широчайший от 42 до 70.

Стоимость большей части ассортимента до шести тысяч, но есть на ярмарке и изделия в другом ценовом диапазоне - здесь уже идёт натуральный мех, дорогой подклад.

Изучить ассортимент, примерить и выбрать свою обновку на осень и зиму можно до 29 сентября с 10.00 до 19.00 в павильоне рядом с Пермской ярмаркой по адресу, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59.