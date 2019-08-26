Найти потерянный телефон помогут в Теле2

Tele2 «обучила» виртуального ассистента «Яндекса» новому навыку. По команде пользователя она свяжется с сетью Tele2, и компания позвонит на потерянный дома или на работе телефон. В компании считают, что навык будет востребован, так как аудитория виртуального ассистента превышает 35 млн человек. Tele2 не ограничивает круг клиентов – воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю достаточно произнести фразу: «Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон». При первом вызове Алиса предложит абоненту привязать свой номер к тому устройству, с которого в будущем он планирует искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса – умная колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», второй телефон или планшет с приложениями «Яндекса».

Регистрация номера на устройстве проста. Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, указанный в SMS. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу – и потерянный телефон начнет звонить.

Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон.

Tele2 полагает, что у нового навыка Алисы есть большой потенциал на российском рынке. Функция поиска телефона с помощью виртуального помощника популярна за рубежом и входит в пятерку самых востребованных навыков. При этом в отличие от российской, американская версия является платной.

Среди популярных навыков Алисы – проигрывание музыки, прогноз погоды, распознавание изображений, расчет маршрута, установка будильника и переводчик.