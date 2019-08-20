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Киберпреступность – новые вызовы цифровой эры

Современный мир живет в цифровую эпоху – это новый этап развития человечества, характеризуемый построением глобального цифрового общества. В ряде сфер отношения переходят в виртуальную плоскость, на замену «живому» взаимодействию приходят электронные кабинеты. Мы постепенно отказываемся от бумажных носителей, от наличных денег и расплачиваемся виртуальными средствами, хранящимися в электронном кошельке.

Цифровая эра дает множество возможностей для пользователей цифровых услуг, но, увы, виртуальный мир порождает новый тип вполне реальных преступлений, которые требуют ответной реакции. Одна из важнейших задач Следственного комитета России на современном этапе – недопущение криминализации цифрового пространства и защита законных интересов граждан. О правовом механизме противостояния киберпреступлениям расскажут гости очередного выпуска программы «СЛЕДОВАТЕЛЬНО».

Метки: В России, Преступления

Опубликовано: 20.08.2019 в 12:45 в рубрике - Новости T7-inform

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