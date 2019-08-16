В честь Медового Спаса в пермском ДК ВОС открылась специальная выставка сладкого и полезного
В честь Медового спаса, который в эти дни отмечается в православном мире, специальная выставка открылась в пермском ДК Всероссийского общества слепых. Август - лучшее время для поплнения запасов меда на зиму. Покупателям здесь обещают более 30 видов меда свежего урожая и хорошие скидки. Гурманам стоит попробовать необычные сорта: малиновый, мед с мумие, каштановый Что по чем - оценила Лариса Стрельникова. Подробнее>>
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