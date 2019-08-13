Врачи утверждают, что осенью статистка заболеваний суставов резко возрастает
Несмотря на то, что лета в Перми практически не было, садовые участки требуют ухода, и владельцы заветных шести соток большую часть времени посвящают работе на них.
Работа на садовом участке, хоть и в удовольствие, но в наклон. И здесь есть о чем задуматься. Труд садоводов - это всегда повышенные нагрузки на суставы, страдает позвоночник и мышцы спины.
Незаменимым помощником по облегчению сопутствующих недомоганий может стать аппарат, который уже завоевал доверие жителей Пермского края: «Алмаг +».
Усовершенствованная, по сравнению с предыдущими, модель имеет две пары индукторов, что даёт возможность сделать процедуру на смежные органы. Например на тазобедренный сустав или голень. Кроме того, у аппарата сразу три программы: основная, педиатрическая и интенсивная.
Как утверждают специалисты особенностью аппарата является значительноувеличенная частота магнитного поля. Что даёт возможность использовать для аппарат для быстрого обезболивания. Т.е. прихватило спину-начинаем с 3-ей программы. Делаем 4-5 процедур на 3 программе, обезболиваем и затем переходим на основную, 1-ую программу.
Итак, облегчить боль в суставах после садовых трудов помогут портативные магнито-терапевтические аппараты , но помните, что у аппартов магнитотерапии есть противопоказания и перед применением аппарата необходима консультация с врачом, а также внимательное изучение инструкции. Ну, а приобрести их можно в специализированных магазинах медтехники и аптеках.
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