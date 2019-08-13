Скорость без проводов

Жители сорока населенных пунктов Пермского края смогут воспользоваться инновационной технологией беспроводного широкополосного доступа (БШПД). "Ростелеком" внедряет новую систему там, где нет возможности подключить проводной интернет, а мобильная сеть не может обеспечить высоких скоростей.

Петр Козловский, руководитель Пермского филиала "Ростелекома":

"Пользователям беспроводного широкополосного доступа становятся доступны самые современные цифровые сервисы, среди которых высокоскоростной интернет, цифровые телевидение и телефония, а также продукт "Умный дом" с интеллектуальной системой видеоконтроля и датчиками безопасности и комфорта. Технология удобна для использования в частной застройке, коттеджных и дачных поселках".

Для того, чтобы построить сеть БШПД, в центре населенного пункта специалисты компании устанавливают базовую станцию, а абонентское оборудование в виде малогабаритной направленной антенны крепят на крыше или корпусе дома пользователя. У технологии достаточно широкая зона покрытия – до трех километров в зависимости от ландшафта, скорость доступа в интернет – до 10 Мбит/с.

Надо особо отметить, что технологию БШПД связисты используют для дальнейшего развития инфраструктуры в тех территориях, которые стали участниками федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Компания "Ростелеком" в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг связи с Федеральным агентством связи (Россвязь) проводит оптику в населенные пункты края с численностью от 250 до 500 человек и устанавливает в общественно-значимых местах точку общего доступа Wi-Fi. Воспользоваться интернетом может любой желающий совершенно бесплатно с помощью устройств, которые поддерживают подключение к Wi-Fi. За последнюю неделю в качестве развития проекта УЦН был подключен к сети беспроводного широкополосного доступа поселок Семсовхоз Кунгурского района.

Олег Штро, глава Голдыревского сельского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края:

"Точка общего доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства у нас в центре поселка появилась примерно в это же время в прошлом году. И это приобрело огромную популярность среди жителей, особенно, у молодежи, которые в этом месте устраивают так называемые "тусовки" и весело проводят время. Федеральный проект стал отправной точкой для развития сети интернет в нашем поселении, но из-за особенностей рельефа у нас есть места, куда невозможно провести оптоволокно. И сегодня, благодаря новой технологии БШПД, у жителей той части поселка тоже появилась возможность пользоваться высокоскоростным интернетом".