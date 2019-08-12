Чайная ложечку мёда для домашней аптеки
Чайную ложечку мёда - утром, и на целый день гарантированы бодрость и хорошее настроение.
Это самым простой рецепт для поддержания своего здоровья в наше дождливое лето, считает продавец Елена Рябченкова. Какой именно мёд выбрать здесь решать уже самим покупателям - Вот, к примеру, пустырниковый мед – "успокаивающий", или каштановый - у него оригинальный вкус.
Как рассказывают на ярмарке Башкирского меда, в продаже есть мёд свежего урожая более тридцати сортов: дикий, гречишный, кипрейный, акациевый, таёжный и другие.
Самым популярный мёд, всегда пользующийся спросом, признан по праву мёд диких пчёл, его собирают из дупел деревьев. Он является одним из самых полезных сортов.
Люди постарше спешат сделать запасы в преддвериии медового спаса 14 августа. По народному календарю в этот день начинается осень. А во время дождей и ветров организм как никогда нуждается в поддержке, в том числе и с помощью медовой аптеки: перга, пыльца, прополис, мармелад и конфитюр, приготовленный на пару с минимальным добавлением сахара.
Продегустировать эти вкусности и приобрести понравившиеся можно до 18 августа в ДК Всероссийского общества слепых.
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