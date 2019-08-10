О современных стандартах телекоммуникационных услуг
В интервью программе "Гость студии"Лия Сагадеева, директора по работе с государственными и корпоративными сегментами Пермского филиала ПАО "Ростелеком", рассказала о современных подходах к оказанию телекоммуникационных услуг связи, сохранению конфиденциальности, обеспечению безопасности и защиты данных пользователей телекоммуникационных сетей.
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