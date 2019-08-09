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«Горд Кужим» сельхозпроизводитель Прикамья
В программе "В центре внимания Пермский край" рассказ о селськохозяйственном кооперативе "Горд Кужим", который может служить примером грамотного подхода к организации производства продуктов питания на селе. Кооператив крепо стоит на ногах, обеспечивает себя всем необходимым, а его производственной базе можно позавидовать.
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