«Горд Кужим» сельхозпроизводитель Прикамья

В программе "В центре внимания Пермский край" рассказ о селськохозяйственном кооперативе "Горд Кужим", который может служить примером грамотного подхода к организации производства продуктов питания на селе. Кооператив крепо стоит на ногах, обеспечивает себя всем необходимым, а его производственной базе можно позавидовать.